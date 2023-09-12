Ранее мы отмечали 14 октября День защитника Украины, но теперь дату праздника изменили.

Ежегодно в октябре украинцы чествуют защитников Украины, которые уже девятый год дают отпор российской агрессии. В военное время это несомненно самый важный светский праздник в году, ведь только благодаря военным, медикам и волонтерам Украина сохранила свою независимость.

День защитника Украины 2023 будет отмечаться в новую дату - 1 октября. Полностью праздник называется День защитников и защитниц Украины, ведь женщины тоже участвуют в боевых действиях.

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Когда День защитника Украины

День защитников в Украине был основан в 2014 году по указу президента Петра Порошенко. Праздник привязали к христианскому торжеству Покрова Пресвятой Богородицы - 14 октября. Этот праздник очень чтили запорожские казаки.

В 2023 году День защитника Украины перенесли на 1 октября по указу президента Владимира Зеленского. Всё из-за реформы церковного календаря. С 1 сентября ПЦУ переходит на новоюлианский церковный календарь, в котором все праздники отмечаются на 13 дней раньше. К примеру, Покрова Пресвятой Богородицы вместо 14 октября будет праздноваться 1 октября. А вместе с ней переносится и дата Дня защитников.

Кого поздравить с Днем защитников

Долгое время День защитника в Украине считался мужским праздником, в который поздравляли всех мальчиков и мужчин. Некоторые украинцы до сих пор придерживаются такой традиции. Другие выступают против того, чтобы поздравлять всех подряд, ведь это обесценивает подвиг настоящих защитников. К тому же среди защитников Родины есть и женщины.

В День защитников и защитниц Украины можно поздравить всех мужчин и женщин, которые имеют отношение к защите Родине. Поздравлений в этот праздник определенно достойны:

ветераны Второй Мировой войны и УПА;

работники оборонпрома;

правоохранители;

волонтеры;

пограничники;

военные медики, санитары, повара и все, кто работает на обеспечение нужд фронта;

а также, разумеется, ветераны АТО и все военнослужащие ВСУ и ТРО.

Для поздравления необязательно выбирать длинные и сложные фразы - достаточно искренне поблагодарить защитника или защитницу за подвиг.

Почему 23 февраля не празднуется в Украине

После обретения независимости Украины День защитника отечества отмечали 23 февраля, как в России и постсоветских странах. Однако в 2014 году в Украине появился свой День защитника, связанный с нашими казацкими традициями.

23 февраля в Украине больше не отмечают, поскольку в стране-агрессоре РФ этот день празднуется до сих пор и используется для военной пропаганды. А до 1992 года это был День советской армии, которая не поддерживала независимость Украины и сотрудничала с Гитлером в начале Второй Мировой войны.

Также не стоит забывать, что всего через сутки после Дня "защитника" Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Выходные на День защитника Украины

Этот государственный праздник предусматривает дополнительный нерабочий день. В День защитника Украины 2023 выходной должен был быть в воскресенье 1 октября. Поскольку воскресенье и так является выходным, нерабочий день должны были перенести на понедельник 2 октября.

Однако на время действия военного положения дополнительные выходные отменяются. Поэтому 2 октября будет обычным рабочим будним днем. Впрочем, в частных компаниях руководители по своему усмотрению могут предоставить сотрудникам выходной в честь праздника.

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