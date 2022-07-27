По словам секретаря СНБО, если добровольческие батальоны в России и будут существовать, то только на бумаге.

Никакого добровольческого батальона "Москва" или "Петербург" в России не существует и вряд ли будет существовать.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона, комментируя кампанию в РФ по созданию батальонов добровольцев для участия в войне против Украины.

По его словам, даже, если добровольческие батальоны в РФ и будут существовать, то только на бумаге, а в их составе будут якуты, чуваши и другие люди из тех субъектов федерации, которые Россия в свое время колонизировала.

Секретарь СНБО отметил, что добровольцы - это те люди, которые идут бесплатно по зову сердца защищать свою страну. Так же, как это было в Украине в 2014 году, где добровольческие батальоны были сформированы по территориальному признаку и имели в соответствии с этим названия.

"Они (РФ - УНИАН) сейчас сделали такую кальку и считают, что эти люди будут добровольно идти на фронт. Они не идут добровольно, они подписывают контракты. Сейчас Россия максимально увеличивает количество денег, которые она готова платить этим людям, которые идут на верную гибель. Эти суммы сейчас в РФ уже начали достигать безумных цифр, по сравнению с тем уровнем жизни, который есть на их территориях",- сказал Данилов.

Он считает, что результатом войны России в Украине будет деколонизация территории страны-оккупанта.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в России активно разворачивается кампания под лозунгом "От каждого субъекта Федерации по батальону". Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая оккупированный Крымом, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону добровольцев для участия в войне против Украины.

По данным разведки, в России на войну набирают наемников из стран Центральной Азии, заключенных и представителей отдаленных регионов.