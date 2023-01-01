Впрочем, секретарь СНБО избежал прямого ответа на вопрос, идет ли речь о Китае.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у России могут появиться новые "собственники". Постепенно ее поглощает другая соседняя страна.

"У россиян могут появиться новые "собственники". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас", - заявил Данилов в эфире телемарафона.

Впрочем, секретарь СНБО избежал прямого ответа на вопрос, идет ли речь о Китае. Данилов добавил, что необходимо обратить внимание на процессы, которые происходят с Россией.

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"Мы должны иметь в виду, что они могут получить "неожиданных друзей" и Россия может стать колонией. Если кто-то считает, что с Россией нужно вести переговоры, то я считаю, что Россию надо уничтожать. И как можно быстрее", - добавил Данилов.

Разборки в башнях Кремля

Хоть русские и надеялись захватить Украину за считанные дни, но украинские воины разрушили их планы. Неудачи российской армии в Украине на поле боя не только бьют по репутации Владимира Путина, но и раскалывают его силовой блок.

Российское военно-политическое руководство все чаще критикуют военные блогеры. Накануне западные аналитики отметили, что критика Гиркина в последнее время участилась, показывает настоящие проблемы взаимоотношений между различными группами влияния РФ. Гиркин на днях высмеял "стратегическое планирование" оккупантов, усомнившись в эффективности фортификационных сооружений ВС РФ в Украине.

В октябре стало известно, что Гиркин, воевавший против украинской армии в 2014 году, вернулся на передовую. Правда, после нескольких месяцев молчания террорист заявил официально его оформили в ряды оккупантов лишь на день.

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