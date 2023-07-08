Он подчеркивает, что невозможно одержать победу над народом, борющимся за Свободу и справедливость.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов относительно 500 дней полномасштабной войны России против Украины отмечает, что ход стрелок "Часов Судного дня конца Путина и России" неотвратим.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"500 дней войны. Часы Судного дня конца Путина и России. Ход стрелок неотвратим. Три дня понадобилось, чтобы разрушить миф о "второй армии". 49 дней - чтобы отправить на дно крейсер "Москва" и 61 - чтобы собрать "Рамштайн", - заметил Данилов.

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Он добавил, что за 126 дней был освобожден остров Змеиный, а за 230 – сильно "устал" так называемый "Крымский мост".

"На 260-й день украинские воины сбросили российского петуха и подняли украинский флаг над Херсоном. Через 301 день после начала войны наш президент выступает в Конгрессе США", - написал секретарь СНБО.

Данилов напомнил, что решение о выделении "Леопардов" для Украины было принято через 335 дней, а F16 – через 449.

"На 361-й день российской агрессии президент США прогуливается по Михайловской площади Киева. 433 дня понадобилось, чтобы неизвестные антифашисты и противники войны прислали привет дроном по Кремлю", - отметил он.

Кроме того, напомнил Данилов, на 485-й день "бунт Пригожина (главаря частной военной компании "Вагнер" - УНИАН)" продемонстрировал всему миру "гнилость и бессилие путинской России".

"На 500 дней мы стали ближе к нашей победе! Невозможно одержать победу над народом, борющимся за Свободу и справедливость. Движение истории ее тектонических плит началось и в этом движении правда на нашей стороне", - подчеркнул секретарь СНБО.

500 дней войны

Сегодня, 8 июля, Украина уже 500 дней с начала полномасштабного вторжения России борется с российскими захватчиками.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила о достижениях украинских воинов за эти 500 дней войны. Она, в частности отметила, что за это время украинская армия не только разрушила миф о непобедимой армии России, но и научилась уничтожать сверхсовременное российское оружие.

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