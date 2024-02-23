По мнению секретаря СНБО, в таком случае украинцам поставляли бы современное оружие более решительно.

Украина вступает в третий год полномасштабной войны в шатком положении из-за споров о продлении помощи США и промедления Запада по поставкам необходимого вооружения. Для победы на поле боя украинским силам нужно только оружие.

Об этом в комментарии The Times сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Россия имеет как минимум в пять раз больше снарядов, чем Украина по всей линии фронта. Дефицит вооружения и боеприпасов становится все более угрожающим для Сил обороны.

"Есть три компонента, которые нужны Украине - оружие, оружие и еще раз оружие", - сказал Данилов.

Комментируя неспособность союзников предоставить Киеву достаточную огневую мощь, чтобы отбить силы Путина, Данилов предположил, что не все на Западе хотели, чтобы Украина выиграла войну.

"Если бы они этого хотели, то своевременно бы поставляли нам современное оружие", - сказал он.

Этот комментарий Данилова прозвучал незадолго до того, как парламент Германии отклонил предложение отправить в Украину мощные крылатые ракеты Taurus.

"На этой войне я потерял своего племянника. Моему крестному оторвало часть ноги... Но это не только я. Было так много горя. Так много людей потеряли своих детей, родителей, жен или мужей. И Запад закрывает на это глаза, не хочет на это адекватно реагировать. В конце концов, они (россияне - УНИАН) вас не убивают", - отметил Данилов.

Украине нужна помощь

С октября месяца 2023 года в Конгрессе США не могут договориться о дальнейшей поддержке Украины в размере 60 млрд долларов. Но до сих пор этот запрос не был поддержан. После месяцев дебатов в Сенате США (Верхняя палата Конгресса) одобрили соответствующий законопроект, но в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) этого до сих пор не произошло.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля.

В свою очередь, президент США Джо Байден выражает готовность провести встречу со спикером Джонсоном, чтобы сдвинуть рассмотрение помощи для Украины с места.

Как известно, 17 февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел за рубежом источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием. Речь идет, в частности, о 800 тысячах снарядов.

Зато Парламент Германии отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине, предложенную оппозицией, но одобрил предложение правящей коалиции о поставках "дальнобойного оружия".

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