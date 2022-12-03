Алексей Данилов утверждает, что количество ракетного вооружения на территории России стремительно уменьшается.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ хватит ракет еще на 3-4 обстрела большой мощности.

"Секретарь СНБО подчеркнул, что украинские войска ПВО сбивают 75-90% ракет. Данилов спрогнозировал, что можно ожидать еще 3-4 обстрела большой мощности", - сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

Данилов утверждает, что количество ракетного вооружения на территории России стремительно уменьшается, и россияне "вынуждены искать дополнительные поставки по всему миру".

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Также он сказал, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России на сегодня пока не подтверждена.

Ракетные обстрелы Украины: что известно

Россия с начала октября семь раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами.

Последняя вражеская атака произошла 23 ноября - оккупанты запустили более 70 крылатых ракет, 51 из них ликвидировали. Также было уничтожено пять беспилотников.

В Генштабе Вооруженных сил Украины предупредили, что нашей стране грозит новая атака противника.

На подготовку к новому удару такой мощности, как 23 ноября, россиянам требуется от 7 до 14 дней, отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.