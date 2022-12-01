Данилов также заявил о сходстве российского президента Владимира Путина и Адольфа Гитлера.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не стоит переговоров и должна прекратить существовать в нынешних границах. По его словам, Украина доказала, что Россию не надо бояться.

На Киевском форуме безопасности Данилов также отметил, что россияне просто варвары и переговоры с ними не достойны украинского народа.

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"Их просто надо уничтожить, чтобы они прекратили существовать как страна в тех пределах, в которых они существуют. На сегодня Россия - одна из немногих стран, которые имеют колонии на своей территории, которая уничтожила огромное количество народов, их язык, культуру, традиции. Они просто варвары. И когда говорят, что с этими варварами надо садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это не достойно нашего народа", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Украина не имеет никакого отношения к России, которая постоянно ворует чью-то историю.

"Вы Московия, которая была на своей территории, вы воры, которые воровали постоянно чью-то историю, вы постоянно что-то требуете, но вы недостойны, чтобы с вами в мире вообще кто-то общался... Я вообще считаю, что Путин и Гитлер - это сиамские близнецы, только один родился чуть позже", - подытожил Данилов.

Переговоры между Украиной и Россией

В Офисе президента подчеркивали, что для реального переговорного процесса с РФ российские войска должны быть выведены с территории Украины.

По оценке советника главы ОПУ Михаила Подоляка, Россия "политически и психологически созреет" к переговорам после освобождения Донецка или Луганска.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова говорить с Россией, которая "готова признать, что они оккупанты".

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