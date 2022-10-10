По его мнению, этот удар свидетельствует о том, что Путин начал понимать, что проигрывает.

У России осталось не так и много ракет и они рано или поздно закончатся.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

"То, что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которой подверглась почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, еще раз – это проявление слабости, это проявление понимания того, что он (Путин – ред.) проигрывает", - отметил он. Видео дня

По мнению Данилова, таким образом Путин хочет посеять в Украине хаос и панику.

"Но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже намного меньше, чем было до 24 февраля", - отметил секретарь СНБО.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Российский диктатор Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

Известно, что число погибших в результате массированных атак Российской Федерации по украинским городам составляет 11 человек.

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