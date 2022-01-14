Американцы пытались работать только с избранными украинскими подразделениями, некоторые были созданы по настоянию ЦРУ, и были изолированы от остальных спецслужб.

Программа подготовки украинских военных ЦРУ США могла быть скомпрометирована Москвой через российскую сеть шпионов в украинских спецслужбах.

О существовании таких опасений пишет Yahoo News со ссылкой на нескольких бывших сотрудников разведки и национальной безопасности.

Чиновники администрации Трампа обсуждали эти беспокойства с украинской стороной. А Украина пыталась проверить своих военных-стажеров, которые находятся в США, чтобы отсеять "кротов".

Однако чиновники Совета национальной безопасности США времен Трампа установили правило не рассказывать украинцам ничего, о чем россиянам не следовало знать.

В ЦРУ также считали, что их стажеры станут мишенью для россиян по возвращении в Украину. "Россияне и пророссийские предатели в украинских спецслужбах искали выпускников этих программ для убийства", - сказал бывший чиновник ЦРУ.

Отмечается, что проникновение России в украинскую разведку было давней проблемой для ЦРУ.

На протяжении десятилетий агентство пыталось работать только со специально избранными украинскими подразделениями, некоторые из них были созданы по настоянию ЦРУ, и были изолированы от остальных спецслужб страны, чтобы предотвратить компрометацию со стороны России.

Читайте такжеЕще до оккупации Крым заполонили российские шпионы и разные агенты – экс-глава Совмина АРК

Тем не менее в ЦРУ считают, что несмотря на то, что программа обучения, за время работы с украинцами, была в определенной степени скомпрометирована Россией, она все же была очень ценной.

Если россияне начнут новое вторжение, "найдутся люди, которые ухудшат их жизнь", - сказал сотрудник разведки. Подготовленные ЦРУ военизированные формирования "организуют сопротивление", используя специальную подготовку, которую они прошли.

Как сообщал УНИАН, Центральное разведывательное управление США контролирует тайную программу интенсивных тренировок для элитных украинских войск специальных операций и других работников разведки. Целью подготовки украинских военных является ведение боевых действий против России в случае ее вторжения в Украину. Они могут сыграть решающую роль на восточной границе Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: