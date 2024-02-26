Руководитель Полтавского областного ТЦК уточнил, как часто следует проходить военно-врачскую комиссию военнообязанному.

Руководитель Полтавского областного ТЦК полковник Алексей Трофименко пояснил, что ограничено пригодных военнообязанных, по итогам прохождение военно-врачебной комиссии, тоже мобилизуют, хотя и реже.

В интервью Telegraf он уточнил, что именно ждет соответствующую категорию украинцев на фронте и как часто следует проходить ВВК именно во время войны.

По словам Трофименко, в мирное время эту процедуру следовало бы выполнять только раз в пять лет, это прописано в соответствующем приказе №402. Однако с началом войны есть определенные изменения. Поэтому сейчас, во время действия военного положения, ВВК проходят один раз в год.

Видео дня

"То есть военнообязанный, который прошел ВВК год назад, снова обязан ее проходить. Относительно обжалований решений ВВК - если мужчина не согласен с ее выводами, то должен обращаться к нам, мы согласовываем с областной ВВК время прибытия, направляем его и там рассматривается его жалоба. И решения районной ВВК либо отменяют, либо подтверждают", - пояснил Трофименко.

Отдельным вопросом для многих является то, мобилизуют ли ограниченно годных на фронт. Трофименко говорит, что да, но это происходит реже, поскольку должностей для таких бойцов не очень много. В то же время, по факту, такие мужчины пригодны к службе, акцентировал он.

"Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте", - сказал Трофименко.

По его словам, обычно таких военных ждет служба в тыловых подразделениях.

Многодетных мужчин тоже могут мобилизовать

Как известно, сейчас в Верховной Раде рассматривается законопроект 10449 об усилении мобилизации в Украине. Один из его пунктов позволит мобилизовать даже многодетных мужчин (тех, у кого трое или более детей в возрасте до 18 лет), пояснила юрист Кристина Очкур. Это будет относиться к мужчинам, у которых есть нарушения. О чем именно идет речь - читай в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: