Глава Харьковской ОВА уверен, что университеты будут отстроены.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал, во что россияне превратили харьковские ВУЗы.

Снимки разрушенных зданий учебных заведений он опубликовал в своем Телеграм-канале.

"На фото - лучшие вузы нашей области и Украины. Но это только помещения, которые цинично разрушили российские кафиры. Стены - отстроим. А статус студенческой столицы и наш научный потенциал мы обязательно сбережем!" - написал он.

Напомним, на Харьковщине неспокойно, враг продолжает атаковать город и область. Ранее в сети появилось жуткое видео из наиболее разрушенного россиянами района Харькова - Северной Салтовки. Он расположен в северо-восточной части города и является одним из наиболее густонаселенных. На кадрах можно увидеть, что российские оккупанты нанесли ему значительные разрушения. Следы обстрелов видны на многоэтажках, личном транспорте и даже автобусах, которые стоят вдоль дорог.

Вас также могут заинтересовать новости: