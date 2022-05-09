Ситуация в Харькове и области неспокойная, регион обстреливают оккупанты.

Ситуация в Харькове и области остается неспокойной. РФ обстреливает жилые дома, жертвами становятся мирные жители.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Харькове и регионе в понедельник, 9 мая 2022.

6:00 В Харьковской области закончился длительный комендантский час, который стартовал в 21:00 8 мая.

1:29 советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска могут повторить попытку наступления на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков.

Напомним, Российская Федерация начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля. Оккупанты атакуют с воздуха мирные города и убивают население. А фотографии зверств россиян в Буче Киевской области поразили весь цивилизованный мир.

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