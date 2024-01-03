Наиболее активен враг вблизи Авдеевки и на Маринском направлении, отметил командующий ОСГВ "Таврия".

Российские войска несколько уменьшили количество пехотных атак, но уже вторые сутки активно наносят авиаудары и обстреливают украинские позиции из артиллерии, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Наиболее активен враг вблизи Авдеевки и на Маринском направлении. В общей сложности, за прошедшие сутки противник нанес 25 авиаударов, провел 25 боевых столкновений и совершил 937 артобстрелов", - отметил он.

Потери России в Украине на этом направлении за 2 января составили 386 человек и 40 единиц военной техники, добавил Тарнавский:

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"В частности, 3 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 9 автомобилей и 5 единиц спецтехники. Уничтожен 1 склад боеприпасов. 4 оккупанта сдались в плен".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения выросли до 361 500 человек личного состава. За 2 января Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 680 российских оккупантов.

Кроме того, Россия за сутки потеряла 7 ББМ (всего 11 107), 15 артсистем (8 546), 3 средства ПВО (629), 36 БПЛА (6 748), 73 крылатые ракеты (1783). 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11 391), а также 14 единиц спецтехники (1298).

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