На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки возле Богдановки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Российские оккупанты активно применяют оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа"FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 47 боевых столкновений. Об этом говорится в вечернем сводке Генштаба.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары возле Петропавловки, Кучеровки, подолов, Берестового Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки возле Богдановки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 19 - вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар вблизи Александрополя Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Авдеевка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Перемога, Новомихайловка, Елизаветовка, Катериновка.

На шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаку противника возле Работиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Томарино, Новотягинка, Садовое, Херсон, Чернобаевка и Кизомис Херсонской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", - сказано в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Ракетной войска Украины сегодня имеют хороший "урожай" на фронте: уничтожены 3 системы противовоздушной обороны России. Также на счету наших защитников 3 артиллерийских средства, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления оккупантов.

В ведомстве добавили, что всего в течение 24 часов украинская авиация ударила по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

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