По прогнозу эксперта, враг будет до последнего пытаться удержать оккупированный город.

Руководство российской группировки в оккупированном Херсоне вряд ли пойдет на очередной "жест доброй воли" и позволит ей покинуть город.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его прогнозу, россияне будут пытаться удержать свои войска на правом берегу Днепра столько, сколько смогут.

"Здесь даже можно провести аналогию со Сталанградом - тогда на лодках отправляли людей, просто со стрелковым оружием, винтовками для восполнения потерь. Технику невозможно было переправить, а людей они переправляли. Такой вариант вполне возможен, но командование российских войск вряд ли пойдет на такой политический шаг - "жест доброй воли". Падение Херсона для них будет проигрышем в войне. Дальше имиджевые потери будут намного выше военных и политических", - говорит он.

Ранее Жданов спрогнозировал, сколько еще "протянут" российские войска в Херсоне.

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