Даже когда за эти месяцы видел сотни доказательств нечеловеческой жестокости российской армии и ощутил запредельный уровень лжи россиян, даже когда кажется, что дно уже пробито, бывают моменты, погружающие ниже этого дна. Именно такая история - с "расчисткой завалов" на территории драмтеатра в Мариуполе.

"Продолжая бомбежки Мариуполя, россияне не дали спасателям разобрать завалы Драмтеатра"

Во-первых, цинизм ситуации в том, что российская пропаганда в первые дни сильно путалась "в показаниях". Накануне авиаудара российские ресурсы наперебой сообщали, что "Азов" организовал в Драмтеатре свою "базу" (как до этого – в разбомбленном россиянами роддоме). Поэтому сразу после бомбардировки, вечером 16 марта, в сети появились "новости" с заголовками: "В Мариупольском Драмтеатре взорван штаб нацистов "Азова"". Но как только Украина сообщила, что в помещении театра не было украинских военных, а только лишь сотни мирных мариупольцев - стариков, женщин и детей, которые прятались в бомбоубежище, версия россиян изменилась. В Минобороны РФ поспешили заявить, что никаких бомбардировок в этот день в Мариуполе не планировалось. Мол, помещение театра, отступая, взорвали сами "Азовцы".

Очень перекликается с историей уничтожения рейса МН-17 в 2014 году российским ЗРК "Бук". Особенно, если учесть, что в марте российские самолеты совершали в Мариуполь десятки вылетов, каждый из которых заканчивался сбрасыванием на город мощных бомб. Более того, позже в сети появился ролик, снятый местными жителями сразу после обстрела. И, когда им самим пришлось падать на землю и вжиматься в грунт возле только что разрушенного театра, слышно, как над ними в этот момент летает самолет.

"Хорошие русские", отстаивая позицию "не все так однозначно", пробивают дно"

Во-вторых, еще больший цинизм россиян состоит в том, что, продолжая бомбежки Мариуполя, они не дали спасателям разобрать завалы Драмтеатра. Причина проста - чтобы скрыть реальное количество жертв. Через месяц после обстрела, в конце апреля, появилась информация, что оккупанты "зачищают" завалы от тел погибших, которых вывозят в "накопитель" в промзоне в районе Никольского шоссе, а после хоронят в огромной братской могиле в селе Мангуш.

В-третьих, настоящий ужас вызывает продолжение всей этой истории. В начале мая, почти через два месяца после бомбардировки и разрушения Драмтеатра, российские оккупанты начали "расчищать завалы". И делать это весьма показательно - с привлечением российской прессы. Зачем?

Главным образом, чтобы дать возможность Следственному комитету РФ в очередной раз заявить: "Военные следователи… провели осмотр здания разрушенного драматического театра Мариуполя" и, конечно, нашли там доказательства пребывания "Азова" и прочих бандеровцев.

"Нет надежды, что под завалами разрушенного российской авиабомбой Драмтеатра в украинском Мариуполе эти люди найдут свою совесть"

Но еще и для того, чтобы "уважаемые журналисты", в данном случае, шеф-редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин, озвучили на весь мир то, что нужно Кремлю. В частности, что спасатели "не слышали самолета", а какая-то женщина, "безо всяких подсказок и наводок" сообщила про "закладку" (заминирование) здания силами ВСУ, да и вообще - "местные жители имеют зуб на ВСУ и "Азов". Или, ссылаясь на информацию от "сотрудников МЧС из регионов России", объявить, что часть тел может не быть найдена не потому, что месяц назад российские оккупанты "похоронили" их в Мангуше, а потому, что людей под завалами могло быть намного меньше, чем заявляла Украина, или многие тела "могли просто превратиться в пепел". Или объяснить "сильный гнилостный запах" тем, что "это запах брошенной еды, осталась рыба под завалами".

Так что все эти "попытки разобраться на месте" говорят только об одном: "хорошие русские", отстаивая позицию "не все так однозначно", пробивают дно. И уже нет надежды, что под завалами разрушенного российской авиабомбой Драматического театра в украинском Мариуполе эти люди найдут свою совесть.

Татьяна Урбанская