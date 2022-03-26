В результате вражеского обстрела Боярки есть разрушения, начато уголовное производство.

В Киевской области оккупанты обстреляли город Боярка (находится под столицей), по предварительным данным, ранены четыре мирных жителя, в том числе один ребенок.

После обстрела Фастовская окружная прокуратура начала уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (Нарушение законов и обычаев войны), говорится в Telegram-канале Киевской областной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что российские военные 26 марта обстреляли город Боярка, повреждены частные дома, а также многоэтажка, гаражи и другая недвижимость.

"...Такие действия российских войск представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права...", - отметили в ведомстве.

Напомним, РФ ворвалась в Украину 24 февраля рано утром. Противник сначала атаковал военные объекты, а потом и мирные населенные пункты, в частности Киев.

26 марта стало известно, что в Киевской области противник снова открыл огонь по населенным пунктам из артиллерии, было разрушено по меньшей мере пять домов.

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