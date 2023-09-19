Такого количества пораженной техники и боекомплекта оккупанты в Крыму давно не наблюдали.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов уверяет, что удары по позициям российских захватчиков в оккупированном Крыму будут продолжаться и в дальнейшем.

В частности, в эфире информационного марафона у него спросили о специальной операции ГУР в оккупированном Севастополе. Юсов отметил, что это часть комплекса мероприятий, которые сейчас продолжаются.

"Мы видим, что особенно часто появляются новости из Крыма, и поверьте, что оккупанты чувствуют эти результаты. Даже в собственных сводках начинают говорить уже правду. Можем констатировать, что последние дни, в частности, - 13-14 сентября и другие, - являются черными днями для оккупантов, в частности в Крыму. Такого количества пораженной техники и боекомплекта они давно не наблюдали", - подчеркнул Юсов.

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Он отметил, что "дальше будет". "Это активные мероприятия, которые будут продолжаться", - добавил Юсов.

Взрывы в Крыму - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября Крым всколыхнули громкие взрывы. Во временно оккупированном Севастополе сообщали о прилете, в городе возник мощный пожар в районе Судоремонтного завода.

Уже утром было известно, что в результате "хлопка" повреждения получили два российских корабля: был нанесен удар крупному десантному кораблю "Минск" и ракетоносителю "Калибров" - субмарине проекта 636.6 "Ростов-на-Дону".

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