Также аналитики отметили, что в рамках контрнаступления ВСУ ведут борьбу минимум на трех флангах фронта.

ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, на некоторых из них добились успехов.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). На кадрах с геолокацией видно, что украинские военные продвинулись вперед к северо-востоку от Орехово-Васильевки в 11 км к северо-западу от Бахмута и ближе к Приютному в 12 км к юго-западу от Великой Новоселки.

Кроме того, как отметили в ISW, ВСУ продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута и добились ограниченных успехов. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы продвигались по трассе E40 Бахмут-Славянск к северо-востоку от Орехово-Васильевки в 11 км от Бахмута.

Видео дня

При этом аналитики отметили, что оккупанты наносили удары в районе Бахмута, но подтвержденных успехов не добились. Также в отчете сообщиется, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что под Клищиевкой воюют подразделения спецназа "Ахмат" и "Север-Ахмат", а также подразделения 4-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР") и 346-й бригады спецназа РФ.

В отчете аналитики отметили, что ВСУ вели ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и не добились подтвержденных успехов. При этом россияне также наступали на линии Авдеевка-Донецк, но никаких подтвержденных продвижений не было.

Также эксперты Института подчеркнули, что оккупанты распространили информацию о том, что вытеснили украинские силы с позиций у Веселого и Каменки в 5 км к северо-востоку от Авдеевки, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

Ситуация в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте уже давно довольно сложная. 21 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что украинские военные ведут тяжелые бои с российскими оккупантами в районе Бахмута. Ковалев добавил, что противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, но несет потери.

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