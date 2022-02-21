Министр заверил, что Вооруженные силы готовы к любому сценарию.

Министр обороны Алексей Резников назвал фарсом контролируемые Россией военные учения сепаратистов на территории непризнанного Приднестровья. По его словам, Украина готова "держать удар" со всех сторон.

Об этом министр заявил в эфире ТСН.Тиждень.

"Вооруженные силы Украины готовы держать удар с любой стороны. У нас все боевые части находятся в боевой готовности. Стратегические запасы подготовлены: топливо и патроны, поэтому у нас нет никакой неожиданности", - сказал Резников.

Глава Минобороны заверил, что украинская разведка вместе с разведкой западных партнеров внимательно наблюдает за действиями РФ.

"В воздухе находятся украинские "байрактары". Поэтому мы готовы к любому сценарию", - добавил он.

Кроме того, Резников оценил потенциальную угрозу из Приднестровья. По его словам, это "несерьезный сценарий".

"Учения, которые проходят контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье - это фарс, который используется как элемент информационной войны, которая в свою очередь является частью гибридной войны", - подытожил министр обороны.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину - что нужно знать

РФ осенью прошлого года обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. В нашей стране и в западных государствах заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.

В середине декабря 2021-го российское Министерство иностранных дел опубликовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", в котором РФ в частности, предложило отказаться от принятия Украины в НАТО. Американская сторона высказалась против того, чтобы закрывать перед Киевом двери в Альянс.

15 февраля 2022-го РФ утверждала, что начала отвод войск от границ Украины в места постоянной дислокации. В США и в НАТО такую информацию не подтвердили.

В тот же день Джо Байден сказал, что вокруг украинского государства и Беларуси Россия имеет более 150 тысяч военных, и войска находятся в угрожаемой позиции.

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