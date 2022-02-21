Министр обороны Алексей Резников назвал фарсом контролируемые Россией военные учения сепаратистов на территории непризнанного Приднестровья. По его словам, Украина готова "держать удар" со всех сторон.
Об этом министр заявил в эфире ТСН.Тиждень.
"Вооруженные силы Украины готовы держать удар с любой стороны. У нас все боевые части находятся в боевой готовности. Стратегические запасы подготовлены: топливо и патроны, поэтому у нас нет никакой неожиданности", - сказал Резников.
Глава Минобороны заверил, что украинская разведка вместе с разведкой западных партнеров внимательно наблюдает за действиями РФ.
"В воздухе находятся украинские "байрактары". Поэтому мы готовы к любому сценарию", - добавил он.
Кроме того, Резников оценил потенциальную угрозу из Приднестровья. По его словам, это "несерьезный сценарий".
"Учения, которые проходят контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье - это фарс, который используется как элемент информационной войны, которая в свою очередь является частью гибридной войны", - подытожил министр обороны.
Угроза полномасштабного вторжения России в Украину - что нужно знать
РФ осенью прошлого года обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. В нашей стране и в западных государствах заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.
В середине декабря 2021-го российское Министерство иностранных дел опубликовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", в котором РФ в частности, предложило отказаться от принятия Украины в НАТО. Американская сторона высказалась против того, чтобы закрывать перед Киевом двери в Альянс.
15 февраля 2022-го РФ утверждала, что начала отвод войск от границ Украины в места постоянной дислокации. В США и в НАТО такую информацию не подтвердили.
В тот же день Джо Байден сказал, что вокруг украинского государства и Беларуси Россия имеет более 150 тысяч военных, и войска находятся в угрожаемой позиции.