Катализация наступательных действий еще впереди, уверен обозреватель.

Даже если россиянам удастся полуокружить Часов Яр, это не означает, что они смогут захватить город. Уверенность в этом выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя шансы войск РФ захватить Часов Яр за две-три недели.

"Нет. Вообще нет (шансов - УНИАН). Они сейчас только интенсифицировали действия в районе Богдановки, и они никак не могут окончательно решить вопрос с закреплением и захватом Ивановского. Они не могут значительно ускорить этот процесс, несмотря на то, что у них там усиление... Пока не будут захвачены эти села, говорить о каком-то большом серьезном наступлении на Часов Яр с целью захвата города нельзя", - отметил Коваленко.

При этом он отметил, что ситуация сейчас очень тяжелая возле Часового Яра, россияне давят мощно. Но, по его мнению, катализация наступательных действий еще впереди. И даже при условии худшего сценария - захвата Ивановского, Клещеевка и Андреевка будут оставаться для россиян проблематичными, убежден эксперт: "У них южный фланг будет не защищен, и в любой момент их можно будет "перерезать".

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"Риск и возможность полуокружения не дает все шансы российским силам захватить город (Часов Яр - УНИАН). Даже в такой ситуации всегда будет с запада соответствующая логистика, которая не позволит окружить Тем более, говорить, что за 2-3 недели они будут иметь какие-то феноменальные результаты и смогут захватить город - нет. Им поставлена такая боевая задача, но выполнить ее они не смогут в эти сроки", - уверен Коваленко.

РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая - заявление Зеленского

Как сообщал УНИАН, в интервью NBC News президент Украины Владимир Зеленский отметил, что РФ до 9 мая планирует захватить Часов Яр в Донецкой области. По его словам, если ВСУ устоят, планы России начать контрнаступление в июне будут разбиты.

Зеленский рассчитывает, что Украина вовремя получит военную помощь от партнеров и сможет отбить врага в районе Часового Яра, а затем разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне.

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