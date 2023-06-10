Тарас Березовец отметил, что все лето может продолжаться наступательная операция ВСУ.

Политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец высказался о фронтовых событиях на фоне ожесточенных боев в разных областях.

"Генштаб ВСУ не признает факт начала контрнаступления - было соответствующее заявление. То есть мы можем говорить об активизации локальных боев на ряде направлений - Бахмутский, Лиманский, Марьинский и Запорожский. То есть мы не говорим о контрнаступлении, такие заявления и формулировки употребляют оккупанты и некоторые западные медиа. Для себя я не вижу корректного способа описывать события, потому что контрнаступление не началось, это лишь локальные бои, присутствует активизация столкновений на определенных направлениях", - заявил Березовец.

Он отметил, что все лето может продолжаться наступательная операция ВСУ.

"Я не берусь загадывать, когда будет контрнаступление. Возможно, это будет июнь или июль. Учитывая заявления Зеленского о том, что все готово к началу контрнаступления, то можно предположить, что официально объявят о старте контрнаступления еще в текущем месяце. Наступательная операция может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Это может длиться все лето. А может пройти все стремительно, как это было во время деоккупации Харьковщины в прошлом году", - сказал политолог.

Контрнаступление ВСУ - главное

Согласно Институту изучения войны, ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта. В частности, украинские военные совершили "ограниченную, но все еще значительную атаку" в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Российские силы, очевидно, защищались от этой атаки доктринальным образом и, вероятно, восстановили свои первоначальные позиции по состоянию на 8 июня, отмечают аналитики.

Кроме того, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, российские военные преступники взорвали Каховскую ГЭС именно из-за боязни украинского контрнаступления на Херсонском направлении.

Генштаб, в свою очередь, отмечал, что на фронте ведутся тяжелые бои за каждый квадратный метр. Наиболее горячо на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.