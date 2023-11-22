СтратКом подтвердил поражение скопления живой силы захватчиков.

Украинские воины отомстили за циничный удар по месту награждения воинов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Ответный удар приняла русская 810-я бригада морской пехоты.

Как сообщают в сети, ВСУ разгромили тыловую локацию в Донецкой области, где российские морпехи собрались на концерт по случаю Дня Ракетных войск и артиллерии РФ.

Разгром 810 бригады российских морпехов уже называют "бумерангом" и возмездием за удар по 128 бригаде.

Атака на морпехов РФ в Кумачово

Украинские воины испортили концерт россиян в селе Кумачово Донецкой области, которое расположено примерно в 70 км от линии фронта и менее чем в 10 км от границы с Россией. Подробнее об ударе рассказал украинский аэроразведчик Роберт Бровди (позывной "Мадяр"). По его данным, "прилет" произошел в воскресенье, 19 ноября.

Оккупанты собрались местном Доме культуры. Во время "праздника" происходило и награждение оккупантов, а командование опоздало на несколько часов.

Затем в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ (Страткоме ВСУ) официально подтвердили успешное поражение скопления оккупантов 810-й бригады морской пехоты в Донецкой области.

"Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо поздравили их!",- заявили в СтратКоме.

Неизвестно, что именно "прилетело" по российским морпехам. Впрочем, "Мадяр" сообщил о по меньшей мере 25 уничтоженных оккупантах. Еще более сотни были ранены. Среди потерь и командный состав.

"Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма (именно там дисклокируется 810 бригада РФ - УНИАН). И вокруг главного [военного клинического госпиталя РФ] имени Бурденко [в Москве]", - отметил "Мадяр".

Эта бригада РФ участвовала в захвате Мариуполя и осаде "Азовстали", с начала вторжения ее силам уже несколько раз были нанесены существенные потери в Украине. В мае 2022 года ВСУ разгромили командный пункт 810-й бригады, в результате которого были ликвидированы три офицера командного состава, а еще 14 получили ранения.

В сентябре 2023 года глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone рассказал, что эта бригада была "полностью разбита" во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

Как реагируют в РФ

Официально разгром концерта 810 бригады в РФ не комментируют, но некоторые паблики уже публикуют кадры и видео с места "прилета".

На видео попал момент удара. На видео видно российских военных, которые слушают концерт, а затем слышен звук взрыва. В этот момент пела женщина, вероятно 40-летняя Полина Меньших. Россияне заявили, что она погибла в результате удара.

Театр-студия Портал в Санкт-Петербурге, с которым сотрудничала Меньших, уже подтвердил ее гибель "во время выступления" на оккупированном Донбассе. Российские СМИ утверждают, что она поехала туда якобы как "волонтер".

Некоторые российские каналы публикуют фото с места" прилета", отметив, что это якобы местная школа.

О потерях в Кумачово российские ресурсы молчат. В то же время россияне утверждают, что ВСУ якобы ударили со стороны Елизаветовки (Краматорский район Донецкой области) из РСЗО HIMARS. Некоторые пропагандисты возмущены тем, почему оккупантов собрали в таком количестве в одном здании.

"У кого хватило ума делать концерт в клубе, в радиусе работы Хаймарса, я не понимаю. Погибли бойцы и девушка, актриса Полина Меньших. Солдат хотя бы готов к тому, что может погибнуть, что ни в коем случае не отрицает факта идиотизма с концертом", - пишет российский канал "Старше Эдды", добавив, что это "бумеранг" за удар по 128-й бригаде.

О "прилете" высказался и предатель Олег Царев. В своем Телеграмм-канале он попробовал преуменьшить последствия удара для россиян, убеждая, что эта бригада якобы находится в основном в Херсонской и Запорожской областях. Впрочем, Царев был вынужден признать, что потери есть.

"Снова погибли наши ребята (российские оккупанты - УНИАН), не так важно, из какого подразделения", - добавил он, избежав конкретики.

Провоенный канал "Военный осведомитель" также признал удар ВСУ по скоплению оккупантов в Кумачово, проведя параллель с ударом по 128 бригаде.

"Альтернативно одаренные, как всегда, нашлись и в российской армии. В честь Дня Ракетных войск и артиллерии в Кумачово решили устроить концерт для военнослужащих. Дом, где проводили показательное мероприятие, находился всего в 60 км от линии фронта. Результат предсказуем - противник нанес удар Хаймарсами. Почти два года войны, необученным идиотам до сих пор невдомек что можно делать, а что нельзя", - пишет паблик.

Удар по оккупантам на Донбассе

Как стало известно вчера, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по скоплению российских военных из 810-й бригады морской пехоты.

По данным военного "Мадяра", удар произошел 19 ноября в момент награждения оккупантов. Русские тщательно скрывали это место, оно было замаскировано. Командование бригады опоздало на несколько часов, однако "возмездие было терпеливым".

Вас также могут заинтересовать новости: