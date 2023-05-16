Глава ГУР отметил, что на стороне россиян воюет очень мало иностранцев.

В Украине воюют до 400 тыс. российских военных, в том числе из частных военных компаний и Нацгвардии.

О такой численности заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью в программе "Разные люди". Он отметил, что Кремль задействовал все, что мог задействовать.

"Группировка, которая непосредственно задействована в нашем государстве - это около 370 тыс. военного компонента, чуть более 20 тыс. войск - Национальной гвардии. И по состоянию на сейчас уже около 7 тыс. в совокупности различных военизированных формирований, вроде частных военных компаний, разного рода добровольцев", - рассказал руководитель украинской разведки.

Видео дня

По его словам, на стороне россиян воюет очень мало иностранцев.

"Они и не пытались особо иностранцами воевать. Они использовали в Украине подход пополнения потерь за счет заключенных", - пояснил Буданов.

Российские оккупанты в Украине

15 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк сообщил, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей сосредоточенно примерно 152 тыс. личного состава россиян. Он добавил, что все действия оккупантов на этих территориях указывают на то, что они готовятся к обороне.

А сегодня представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у россиян нет возможностей, ресурсов и резервов для повторения масштабных наступательных действий, но к обороне они готовились все время. При этом он отметил, что у оккупантов затруднительная ситуация, учитывая санкции и ограниченные возможности российского ВПК.

Вас также могут заинтересовать новости: