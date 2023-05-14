Аналитики отметили, что маловероятно, что это будет организация, которая сможет эффективно координировать широкомасштабные военные действия.

Формально российская Объединенная группировка войск (ОГВ) в Украине организована так же, как и на момент вторжения 446 дней назад.

Об этом говорится в свежем аналитическом отчете британской разведки. ОГВ, вероятно, состоит из более чем 200 тыс. человек личного состава, организованных примерно в 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

"Однако в феврале 2022 года ОГВ состояла из профессиональных солдат, была оснащена достаточно современными автомобилями и регулярно тренировались, стремясь к сложным совместным операциям", - подчеркнули в разведке.

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Но в настоящее время ОГВ состоит в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависит от устаревшего оборудования, при этом многие из подразделений сильно недоукомплектованы. К тому же теперь оккупанты проводят только очень простые пехотные операции.

В британской разведке подчеркнули, что крайне важно то, что маловероятно, что ОГВ могла создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на возникающую оперативную обстановку в Украине.

"Маловероятно, что это будет организация, которая сможет эффективно координировать широкомасштабные военные действия вдоль 1200-километровой линии фронта в условиях стресса", - пояснили в разведке Британии.

Война в Украине: новости

О том, что российская армия в Украине деморализована, не имеет надлежащего обмунтидования и подготовки уже говорили в Генштабе Украины.

Кроме того, в Минобороны отмечали, что в последние несколько месяцев серьезно участились случаи добровольной сдачи в плен со стороны российских военных.

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