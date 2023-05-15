Политтехнолог отметил, что Путин молчит о том, что ЗСУ бомбят Крым столько времени уже.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал о том, что Путин будет делать дальше и как будет объяснять сдачу Бахмута.

"За все, что произойдет или не произойдет на фронте, можно отдельно долго разговаривать. А вот как это будет объяснять Путин – да никак. Он никогда не говорил слово Бахмут, не произносил слово Артемовск, ни в одной речи. Все это время его армия воюет в Бахмуте, уже 9 месяцев. И за все это время он ни разу не упомянул его. Это место где погибли, согласно американским данным, за последние пять месяцев 20 тысяч россиян, умножим на два, то есть 40 тысяч. Это как минимум. А Путин вообще про него не вспомнил. Слушайте, у него по Кремлю прилетают беспилотники, прямо в "центр принятия решений". В тот самый купол, где принято решение о войне, прилетают два наших беспилотника. И он же молчит", - сказал он в интервью УНИАН.

Политтехнолог отметил, что Путин молчит о том, что ЗСУ бомбят Крым столько времени уже.

"Однажды лишь вспомнил, что, оказывается, мост взорвали. При всех их отступлениях он конечно тоже молчит. Не зря Стрелков называет Сергея Шойгу фанерным маршалом. И только сейчас начинают некоторые догадываться, что есть фанерный президент Путин. И произошло с ним не за время войны. Это 23 года фанерного президента. Он же никогда ничего не объявлял, ни за что не брал на себя ответственность. У него тонула подводная лодка - он уезжал в отпуск в Сочи и вообще исчезал с радаров. Он всегда только фиксирует. То есть победили, взяли случайно Крым – выходит и говорит мол "какие мы молодцы, захватили Крым". Но вы найдите, где он говорил, что "мы когда-нибудь возьмем Крым и присоединим, это наша земля". А такого нету. Пока этого не произошло, он ни разу ничего не объявлял", - добавил он.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

В Бахмуте и на окраинах города сейчас все очень сложно. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В Бахмуте и на окраинах сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться", - подчеркнула она.

Днем раньше командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский назвал первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.