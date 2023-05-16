Юсов отметил, что оккупанты будут учитывать поставки любых новых видов вооружения Украине для базирования и дислокации своих сил.

У россиян нет возможностей, ресурсов и резервов для повторения масштабных наступательных действий, но к обороне они готовились все время.

Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона. Он отметил, что энергетический блицкриг россиян провалился, зима закончилась, и сейчас основными целями ракетных ударов РФ являются военные объекты, силы и средства, техника ВСУ.

При этом он отметил, что у оккупантов затруднительная ситуация, учитывая санкции, ограничены возможности российского ВПК, поэтому они сейчас активно ищут по всему миру средства компенсации и изменения не только в отношении шахедов. "Иранские дроны - одно из немногих достижений оккупантов по привлечению иностранных ресурсов", - отметил он.

Видео дня

Кроме того, по словам Юсова, у россиян есть достаточно большой запас ракет С-300, которые могут длительное время наносить удары особенно по прифронтовым и пограничным территориям.

Юсов также отметил, что оккупанты будут учитывать поставки любых новых видов вооружения Украине для базирования и дислокации собственных сил, а также охраны и усиления средств противовоздушной противоракетной обороны различных объектов.

Относительно ситуации в северных областях Украины представитель ГУР рассказал, что эта территория активно атакуется, также это сочетается с активизацией вражеских ДРГ на северной границе, которые пытаются прощупывать ее. Но в целом, по словам Юсова, враг переходит к обороне, кроме отдельных направлений и участков, в частности, Бахмутское направление.

Обмен пленными

По словам представителя ГУР, обмен "всех на всех" - задача, над которой ведется серьезная работа на самом высоком уровне, которая абсолютно реалистична к выполнению, но чрезвычайно трудна.

"Учитывая, что Женевские конвенции предусматривают возвращение пленных по завершению боевых действий, Украина находится в уникальной ситуации - не дожидаясь победы, мы уже возвращаем своих из плена (более 2300 освобожденных украинцев сегодня уже вернулись из плена)", - сказал Юсов напомнив, что недавно было возвращено более 100 украинцев из плена "вагнеровцев".

Война в Украине: новости

В последнее время россияне активно атакуют украинскую территорию иранскими дронами-камикадзе и ракетами, но украинская ПВО с этими атаками справляется.

Наиболее сложными участками фронта являются Бахмут, Авдеевка. Там непрерывно продолжаются бои. Наши защитники там держат оборону.

Российские оккупанты разбегаются, поскольку понимают, что их убивают фактически ради того, чтобы президент РФ Владимир Путин и дальше сидел в Кремле.

Вас также могут заинтересовать новости: