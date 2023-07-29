За сутки ликвидировано, в частности, одно артиллерийское средство противника, отметили в Генштабе ВСУ.

В течение суток украинские артиллеристы и ракетчики поразили один район сосредоточения личного состава российских захватчиков, одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы, а также одно артиллерийское средство, которое находилось на огневой позиции.

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения вражеской живой силы, военной техники и вооружения, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке в субботу, 29 июля.

"Также нашими защитниками был уничтожен один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня", - отметили в Генштабе.

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Утром 29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики пытались наступать на востоке нашего государства, но получили достойный отпор. В частности, враг пытался двигаться вперед возле города Марьинка.

Стоит отметить, что украинские воины контрнаступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Кроме того, сообщалось о новых успехах наших защитников на Бахмутском направлении.

РФ на нашей территории несет огромные потери. Общие потери врага на 29 июля 2023 года составляют примерно 245 220 противников. Кроме того, оккупанты потеряли, в частности, 4 786 артиллерийских систем и 4 007 дронов оперативно-тактического уровня.

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