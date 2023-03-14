Он объяснил, почему Кремль не объявляет вторую волну мобилизации.

Военный эксперт Олег Жданов оценил состояние и возможности российской армии.

Комментируя сравнение армии РФ с бульдозером на своем YouTube-канале, он напомнил, что российские войска не могут захватить Бахмут. "Россия по состоянию на сегодняшний день уже никакой не "бульдозер". Они не могут сдвинуть с места Бахмут. Да, они имеют частичный успех. Но три месяца брать Бахмут - это не "бульдозер". Это какая-то тележка со спущенными колесами, которую очень тяжело толкать вперед", - сказал Жданов.

По мнению эксперта, для России цифра в 1 миллион мобилизованных - неподъемная, поэтому они не объявляют новую волну мобилизации. "Путин не объявляет вторую волну, хотя планировал к лету еще полмиллиона отмобилизовать. Сегдня мобилизация идет, но очень тихонько и вяло. Потому что пропускная способность мобилизационной системы РФ - не более 100 тысяч в месяц", - добавил он, отметив что после этого нужно взять еще месяц перерыва на пополнение запасов амуниции, оружия и формы.

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Жданов отметил, что личный состав армии РФ везут на обучение в Беларусь, поскольку в России не хватает инструкторов, а сами мобилизованные жалуются, что их не обучают.

"Для России сегодня критично, даст Иран 40 тысяч комплектов формы до весны или не даст. Потому что переодевать не во что. они сегодня выдают броники б/ушные, каски советские. Они полки создаются стрелковые, а не мотострелковые - потому что нет техники", - добавил он.

Проблемы в российской армии

В Соединенных Штатах Америки считают, что Кремлю не удалось решить проблемы в своих войсках за год полномасштабной войны в Украине. Среди них - логистика, обеспечение, сплоченность подразделений и другие.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, самым слабым звеном российской армии в этой войне является отсутствие мотивации.

Кроме того, российские захватчики последнее время активно жалуются на нехватку боеприпасов.

В конце января в украинской разведке сообщали, что в передовых подразделениях российских войск острая нехватка младших командиров.

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