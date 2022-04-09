Президент сообщил, что британский премьер приехал в Киев с новым пакетом финансовой и военной поддержки для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

Говоря о визите в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Зеленский подчеркнул, что его визит в Украину "демонстрирует максимально наглядно: для свободы нет препятствий, для лидерства нет препятствий".

"Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты, поддерживать ли Украину. Лидерство Великобритании в предоставлении нашему государству необходимой помощи, прежде всего оборонной, а также и лидерство в санкционной политике - навсегда в истории. В истории защиты демократии, в истории защиты Европы. Украина всегда будет благодарной за это - и Борису, и Британии", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Джонсон приехал в Киев еще и с новым пакетом финансовой и военной поддержки для Украины.

"Обсудили с ним также и новые санкционные шаги, которые нужны, чтобы принудить Россию к миру", - рассказал президент.

Зеленский также сообщил: "Борис Джонсон был сегодня очень конкретен и в ответах на мои вопросы. Впрочем, как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области".

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев. Отметим, что Великобритания-лидер в оборонной поддержке Украины, в антивоенной коалиции и в санкциях в отношении российского агрессора.

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