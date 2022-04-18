Российские военные грабят и уничтожают все, что видят.

Мародерство российских военных в Украине не имеет предела: хватают все, что видят. Не стал исключением смартфон 10-летней Иванки, который у нее отобрали на одном из блокпостов в Сумской области.

Историю со счастливым концом рассказали в Генштабе ВСУ.

Так, в плен к разведывательному подразделению 93-й бригады "Холодный Яр" попал солдат из российской Кантемировской дивизии, у которого нашли красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами.

Сначала оккупант лгал, что это его вещи. Более того, телефоном он уже активно пользовался, так как вставил туда SIM-карту одного из российских операторов и звонил домой.

Но в списке контактов были и украинские номера, подписанные "папа" и "мамочка". Холодноярцы начали звонить по телефону на эти номера. Оказалось, что гаджет не захватчика, а 10-летней Иванки.

Как оказалось,15 марта семья девочки выехала эвакуационным коридором из Тростянца, который в то время был занят рашистами. К их машине подошли солдаты РФ и приказали отдать все телефоны. Мать девочки ответила оккупантам, что гаджеты разряжены. Сама семья перед выездом удалила с телефонов все мессенджеры, чтобы враг не получил какую-либо информацию.

"Прошло около трех дней, на мой номер позвонили ребята и спросили: это вы мамочка? Я ответила – да. Дмитрий из 93-й бригады рассказал, что они у пленного российского военного нашли телефон", – вспоминает мать девочки.

Таким образом гаджет, украденный российскими вояками, вернулся к ребенку.

Ранее украинская разведка сообщала, что оккупанты "организовали" рынок в Беларуси, где продают украденное у украинцев. В "ассортименте" мародерского базара: от стиральных машин и холодильников до детских игрушек и косметики. Также российские захватчики пытаются обменять похищенную у украинцев валюту – доллары и евро.

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