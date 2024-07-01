Захватчики взяты в плен благодаря успешной операции разведчиков бригады "Рубеж".

Защитники из бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" взяли несколько десятков российских оккупантов в плен. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.

"В результате успешной военной операции разведчикам бригады "Рубеж" сдались в плен несколько десятков оккупантов", - говорится в сообщении.

В частности, большинство из этих захватчиков - это мобилизованные, которые были обречены погибнуть, однако, они выбрали жизнь и сложили оружие.

При этом, утверждается, что украинские бойцы оказали им необходимую медицинскую помощь.

"Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными - путь России. Украинские бойцы - воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага", - заявили в МВД.

Россияне попали в окружение в Волчанске - подробности

Как сообщал УНИАН, в июне российские оккупанты попали в окружение на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев отмечал, что заблокированные оккупанты должны сдаться в плен или погибнуть.

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