По словам захватчиков, за боевые действия в Украине им платят по 200 тысяч рублей.

В Донецкой области в районе Новомихайловки украинские пограничники взяли в плен трех российских оккупантов. Их поймали воины Волынского отряда во время вражеского штурма позиций ВСУ в районе населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Оказались они военнослужащими 10-го танкового полка: стрелок и двое рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, которые должны были прикрыть дымовой завесой штурмовую бронегруппу", - говорится в сообщении.

По словам пограничника Олега, все пленные захватчики оказались контрактниками. Оккупанты рассказали, что им за боевые действия в Украине платят по 200 тысяч рублей.

"Они говорили, что думали, что будут тыловиками чисто, но их собрали в кучу и на штурм к нам. Соответственно перед тем ребята их разбили, а дальше уже их вылавливали там. Неизвестно, сколько их еще раненых было, как говорится, по полям, их никто не забирает", - отметил украинский пограничник.

Взятие российских оккупантов в плен: последние новости

Как писал УНИАН, ранее российский оккупант сдался в плен украинскому дрону. На видео, которое опубликовали в сети, можно увидеть, что судя по всему захватчик полностью разоружился и разделся до трусов перед дроном Mavic 3. Пленный захватчик имел истощенный вид и, вероятно, имел ранения.

Также сообщалось, что бойцы Нацгвардии взяли в плен российского оккупанта, который штурмовал позиции ВСУ на мопеде.

"Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку", - отметили в пресс-службе Национальной гвардии.

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