Есть много очень тяжелой неофициальной информации, поделился аналитик.

Продолжается война в Украине, и недавно в Донецкой области, по неофициальным сведениям, случились "большие перемены" не в пользу украинской стороны. Якобы есть угроза того, что фронт может "посыпаться".

Такой информацией поделился военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV и добавил, что есть места, в которых даже была "прорвана оборона". "Есть куча неофициальной информации, которая, к сожалению, очень-очень тяжелая. И я понимаю, почему официально сейчас об этом не заявляют. Но за вчера-позавчера большие изменения. Изменения, к сожалению, не в нашу пользу произошли", - сказал аналитик.

По словам Жирохова, для него лично стало большим сюрпризом то, что российский диктатор Владимир Путин и его приспешники-оккупанты решили не защищать Курскую область, где проводят операцию украинские силы, а "бросить все" на Донбасс.

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"...Если в ближайшие недели не будет какой-то контрнаступательной операции с нашей стороны, то там фронт в буквальном смысле может посыпаться", - предупредил собеседник.

Важные новости Украины - что сообщалось о войне

Вечером 27 августа Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток между нашими защитниками и российскими захватчиками произошло 85 боевых столкновений. В частности, оккупанты совершили 25 штурмовых действий на Покровском направлении.

Президент Владимир Зеленский говорил, что на этом участке фронта противники не отступают, поскольку, возвращаясь назад, их расстреливают свои же. Украинский лидер предупредил, что вражеские силы "будут давить".

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