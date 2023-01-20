Украинские военные продолжают удерживать позиции.

Украинские защитники ведут жестокие бои с российскими оккупантами в Соледаре. Силы специальных операций показали жесткие кадры, снятые в городе.

"Когда российские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность, чтобы как можно больше проредить ряды противника. Подразделения Сил специальных операций продолжают работу на данном направлении, профессионально уничтожая российских оккупантов", - говорится в сообщении пресс-службы ССО

Отмечается, что обнародованное видео сражения в городе снято одним из операторов Сил специальных операций. Он охотился на россиян в Соледаре с позиции в одном из зданий, пока другие сдерживали многочисленные атаки оккупантов на улицах города.

Видео дня

Бои за Соледар - что известно

Оккупанты не отказываются от попыток захватить Донецкую область, поэтому сосредоточили основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

При этом в Белом доме заявили, что в этом районе на Донбассе "ведутся жестокие бои", особенно возле Соледара. В то же время российские пропагандисты уже несколько раз объявляли о взятии города.

Аналитики ISW отметили, что россияне могут готовиться к решающему крупномасштабному наступлению в Луганской области. В то же время Кремль пытаается выдать бои за Соледар за "победу".

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