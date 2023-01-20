ООН планирует в ближайшие дни увеличить объемы гуманитарной помощи для прифронтовых районов Украины.

ООН направила первую партию гуманитарной помощи в Соледар Донецкой области, где сейчас идут тяжелейшие бои. В районы, которые контролируются украинскими войсками отправили еду, воду, медикаменты и средства гигиены для примерно 800 человек.

Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарной помощи Йенс Лаерке заявил, что в Соледар отправили колонну из трех грузовиков, пишет The Guardian.

Представитель ООН не раскрывал деталей маршрута, местонахождения колонны и средства безопасности. Он отметил, что колонну отправляли из Днепра.

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"Люди там остро нуждаются в помощи, поэтому мы очень рады, что эта колонна добралась", - подчеркнул Лаэрке.

По словам Лаерке, ООН планирует в ближайшие дни увеличить объемы гуманитарной помощи для прифронтовых районов Украины.

Бои за Соледар

Как ранее сообщал УНИАН, российские захватчики не отказываются от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия интервенты сосредоточили на ведении наступления на Бахмутском направлении.

На днях в Белом доме заявили, что в этом районе на Донбассе "ведутся жестокие бои", особенно возле Соледара. Там, по оценке США, контроль над территорией остается спорным.

В ISW сообщали, что оккупанты могут готовиться к решающему крупномасштабному наступлению в Луганской области. В то же время бои за Соледар РФ до сих пор пытается выдать за "победу".

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