В течение суток потери врага в районе Крынок составили до 50 человек.

Российские войска продолжают штурмовать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области. Оккупанты все еще прибегают к мясным штурмам.

"На левом берегу враг не прекращает попыток штурмовать наши подразделения, и выбить их с занимаемых позиций, но нам удается закрепляться и работать над расширением плацдарма. И даже один штурм, который враг пытается провести в течение суток, отбивать тоже достаточно сложно. Показательные потери врага - до 50 оккупантов только под Крынками за минувшие сутки. Это означает, что враг продолжу именно мясные штурмы, имея преимущество в человеческой силе, они не используют бронетехнику", - рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она также добавила, что кроме штурмов, РФ продолжает терроризировать гражданское население Херсонской области артобстрелами и ударными дронами.

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"Враг не прекращает обстрелов. Паузы между обстрелами становятся очень короткие, враг продолжает давить на население прибрежных населенных пунктов. Правый берег страдает от артобстрелов и ударов дронами. Продолжая обстреливать населенные пункты, враг держит ориентир на жилую и социальную инфраструктуру, это учебные, лечебные учреждения", - пояснила Гуменюк.

Силы обороны продолжают удерживать плацдарм на левобережье Херсонщины

Бои за Крынки - последние новости

ВСУ не только удерживают позиции в Крынках, но и продвигаются вперед, к соседнему поселению Казачьи Лагеря.

Кроме того, на днях стало известно, что Россия ввела в Крынках командирское эмбарго на бронетехнику. Поэтому группы врага вынуждены штурмовать украинские позиции пешком.

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