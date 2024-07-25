Сообщается, что россияне пытаются продвинуться на флангах и проводят штурмовые действия небольшими группами.

Угрозы оперативного окружения россиянами города Часов Яр в Донецкой области нет. Соответствующее заявление сделал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации вокруг города.

"Враг пытается все же продвинуться на наших флангах. То есть он уже давно не оставляет идею это сделать... Потому что все же штурм Часового Яра буквально в лоб будет стоить ему очень больших потерь", - отметил Калашников.

Так, наблюдаются штурмовые действия небольшими группами, до восьми человек.

Видео дня

"Пытаются после того, как он (враг - УНИАН) осуществляет очень интенсивную артиллерийскую подготовку, штурмовать наши позиции. При поддержке, одновременно, с дронами, сбросами", - рассказал спикер и добавил, что в последние дни оккупанты делают это без поддержки бронированной техники.

По словам Калашникова, ситуация контролируется Силами обороны Украины, ведь штурмы врага удается отбивать и с довольно значительными потерями для захватчиков.

На вопрос о том, есть ли угроза оперативного окружения города, Калашников отметил: "Нет, на сегодня она не существует. Этот тезис время от времени приходится слышать в публичном пространстве, что Часов Яр могут оперативно окружить. Нет, нет, нет. Потому что, если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые у него были сначала, и которые он продолжает воплощать в жизнь".

Кроме того, отвечая на вопрос о соотношении сил на ресурсах вокруг Часового Яра у нас и у врага, офицер рассказал, что несмотря на значительные потери, оккупанты находят резервы и тех, кого туда "набрасывать".

"Если брать по технической составляющей, то если смотреть по сводкам по потерям от Генштаба, особенно, если это месячное подведение итогов, то он (враг - УНИАН) несет значительный ущерб и у него начинает не хватать именно вооружения на сегодня. Так же особенно это касается как боевых бронированных машин, так и артиллерийских систем. Причем различных артиллерийских систем, особенно самоходных артиллерийских установок", - рассказал Калашников.

Война в Украине - ситуация на фронте 25 июля

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 25 июля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что российские захватчики за минувшие сутки больше всего штурмовали на Покровском и Кураховском направлениях. Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений.

В частности, на Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать украинскую оборону в районах Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового.

Вас также могут заинтересовать новости: