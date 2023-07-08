Сейчас украинские силы имеют успехи, а российские оккупанты ограничены в способности находить и поражать украинскую артиллерию.

После захвата Бахмута в мае россиянами теперь уже ВСУ перешли в контрнаступление, которое грозит россиянам потерей этого города. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

"После затишья в июне 2023 года, в течение последних семи дней Бахмут снова стал местом одних из самых интенсивных боев на фронте", - говорится в сообщении.

"Украинские силы добывают устойчивый успех как с северной, так и с южной стороны удерживаемого Россией города. Весьма вероятно, что российская оборона страдает от низкого морального духа, сочетания разрозненных подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию", - отмечается в сообщении.

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"Российское руководство почти наверняка видит политически неприемлемой сдачу Бахмута, который имеет символический вес как одно из немногих российских достижений в последние 12 месяцев. Однако, весьма вероятно, что есть несколько дополнительных резервов, чтобы направить в этот сектор", - сказано в сообщении.

Ситуация вокруг Бахмута

Как сообщал УНИАН, 7 июля стало известно, что на Бахмутском направлении силы обороны Украины продвинулись за сутки на более чем километр.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщают, что возле города Бахмут Донецкой области украинские воины добились тактически значительных успехов.

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