Враг пытается продемонстрировать, что еще якобы обладает способностью наступать и захватывать.

В октябре россияне прибегли к самому масштабному за время полномасштабной войны наступлению на Авдеевку, и украинские военные ожидают обострения ситуации. По оценке военно-политического обозревателя Александра Коваленко, захват этого населенного пункта не имеет тактического или стратегического смысла. Попытками сделать это враг пытается продемонстрировать, что еще якобы обладает способностью наступать и захватывать.

"Смысла (я не говорю о стратегическом характере, даже тактического уровня) в захвате Авдеевки сейчас нет. Тратить такое количество ресурса... Основным ударным элементом были подразделения 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР". Были присоединены еще и подразделения 20-й и 150 мотострелковых дивизий из состава 8-й общевойсковой армии. И они потратили в первом эшелоне этот ресурс, он был нивелирован. Они сейчас уже из группы войск "Центр", это Луганская область, перетащили под Авдеевку 21-ю МСБР из состава 2-й общевойсковой армии, потому что ресурса не хватает", – отметил эксперт в эфире телемарафона.

Коваленко подчеркнул, что россияне могут быть заинтересованы в захвате объекта стратегического значения – Авдеевского террикона – и перерезании доступа украинских сил к железной дороге.

"А каков результат этого наступления? Какие были планы у них? Во-первых, возле Авдеевки находится очень важный Авдеевский террикон, самое высокое место вообще в этой локации. Он был нужен. Кроме этого, через Авдеевку идет железная дорога, именно ее должны были перерезать [россияне] 10 октября, и выйти через Авдеевку на Степное. Основная логистическая артерия –трасса 0542, по крайней мере возле Степного и из Тоненького, должна была бы оказаться под огневым контролем. А после этого под давлением продолжающегося наступления вторым эшелоном, который бы шел за первым, ее бы перерезали физически. Но этого не удалось реализовать, ни одну из этих боевых задач", – говорит он.

Также Коваленко предполагает, что наступление на Авдеевку врагу нужно для того, чтобы оттянуть наши силы с других участков фронта, в частности, с юга, где продолжается контрнаступление.

"Безусловно, это также влияет на эту ситуацию. Потому что прошлым летом в июне, когда началось наше наступление в Запорожской области, что сделали россияне? Они начали свое наступление по Лимано-Купянской оси. То есть сначала они отправились в направлении Лимана, затем они начали боевые действия в направлении Боровой, а затем уже во второй половине июля активизировались максимально в направлении Купянска. Ни по одному из этих направлений, конечно же, не было результата. Но целью этого наступления был не только выход там на левый берег Оскола, а также оттягивание наших подразделений из Запорожской области, наших ресурсов. Не удалось им этого сделать, но они продолжают именно вот эту тактику возле Авдеевки", – говорит он.

Ситуация на Авдеевском направлении - это надо знать

В этом месяце российские оккупанты активизировали штурмы в направлении Авдеевки в Донецкой области. По словам экспертов, это может быть попыткой агрессора перехватить стратегическую инициативу в войне

Скудные успехи захватчиков стоят им больших потерь. Украинские военные отмечают, что иногда потери врага имеют такие масштабы, что оценить их невозможно.

В то же время бойцы акцентируют, что на фоне больших потерь враг изменил тактику и уже перешел к штурму небольшими группами без техники. "Понижение градуса напряжения" отмечают и в Авдеевской городской военной администрации.

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