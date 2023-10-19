Исключать, что враг сможет прорвать оборону украинских сил, нельзя.

10 октября российские оккупанты начали массированное наступление в районе Авдеевки с нескольких направлений. Враг одновременно наступал с севера и юга, пытаясь отрезать Авдеевский выступ и окружить город значительным количеством техники. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что у врага все же есть шансы окружить город, перерезать все артерии и замкнуть Авдеевский выступ.

"Скажу сейчас очень непопулярную вещь, но нет никакой обороны, которую невозможно прорвать. Нет никакой фортификации, которую нельзя разрушить. Так что все зависит от того ресурса, который будет здесь сконцентрирован. И даже лучший укрепрайон, даже лучшую оборону, ее также всегда можно прорвать", – подчеркнул эксперт в эфире телемарафона.

По словам Коваленко, все будет зависеть от того, сколько сил россияне будут готовы сконцентрировать на этом направлении. "В зависимости от того, сколько будет сконцентрировано артиллерии, в каком количестве будет работать авиация, сколько будут готовы потратить человеческого ресурса в российском командовании", – отметил он.

Окружение Авдеевки - что надо знать

Российские оккупанты продолжают наступать с целью окружения Авдеевки в Донецкой области. Аналитики американского Институт изучения войны (ISW) констатируют, что сейчас захватчикам вряд ли удастся достичь решающего прорыва или окружить Авдеевку. В то же время аналитики предупреждают, что россияне могут скорректировать тактику и возобновить попытки окружить город.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснял, что военной цели в захвате Авдеевки для россиян нет. Прежде всего попытками сделать это враг пытается оттянуть украинские силы с других направлений, а также продемонстрировать свою силу.

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