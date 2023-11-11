Аналитик подчеркнул, что линия фронта не может быть "стационарной".

Если военным придется оставить Авдеевку Донецкой области, это не окажет стратегического влияния на линию восточного фронта – от Купянска до Угледара. Об этом заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, аналитик Алексей Гетьман.

Как отметил ветеран в эфире "Эспрессо", Авдеевка не имеет большого тактического значения для украинской армии. Он также напомнил, что американский Институт исследования войны заявил, что Россия может тратить такие огромные ресурсы не потому, что город важен для нее с военной точки зрения. Он интересует оккупантов по политическим соображениям – чтобы можно было показать "победы".

"Линия фронта не может быть стационарной, потому что она проходит по огневым позициям, которые постоянно меняются. Держать там войска ради того, чтобы просто держать, никто не будет, тем более если возникнет реальная вероятность окружения, то командование даст отвод войск", – резюмировал Алексей Гетьман.

Бои за Авдеевку: последние новости

В новом отчете эксперты Американского института изучения войны (ISW) рассказали, что ВСУ контратаковали и отбили позиции возле Авдеевки. По данным аналитиков, россияне продолжали атаковать в направлении Авдеевского коксохима. В то же время основные бои велись в районе населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое.

Накануне в Генштабе ВСУ рассказали, что россияне настойчиво атакуют в районе Марьинки и Авдеевки. Успеха враг не имеет.

В то же время глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что оккупанты бьют по жилым домам, административным зданиям и местам скопления людей. По его словам, РФ уничтожает здания до фундамента. Авдеевка превращается в Марьинку, заметил Барабаш.

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