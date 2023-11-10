За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений, враг проводил штурмовые действия почти на всех направлениях.

За прошедшие сутки произошло в общей сложности 69 боевых столкновений, враг проводил штурмовые действия почти на всех направлениях. Россияне настойчиво атакуют в районе Марьинки и Авдеевки, но успеха не имеют.

Как сообщается в сводке Генштаба ВСУ, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 7 атак противника. На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Как отмечает Генштаб, Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Противник вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак врага. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 25 атак", - информирует Генштаб.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах Вербового и Работиного Запорожской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в новом отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца отмечается, что украинские войска по состоянию на 9 ноября установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста (к северу от Пойма) до Антоновского автомобильного моста (к северу от Олешок). Также ВСУ перерезали дорогу Алешки - Новая Каховка (53 км северо-восточнее города Херсона) по меньшей мере в двух районах.

В ISW уверены, что российскому военному командованию может быть трудно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на украинские операции в восточной части Херсонской области.

При этом аналитики Института ссылаются и на российских военных блогеров, по информации которых украинские силы "установили контроль" над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр) и вели штурм российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта. Также есть сообщения о том, что украинские силы продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок.

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