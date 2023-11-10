Свитан также рассказал, что россиянам даст захват Авдеевки.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему ВСУ важно оборонять Авдеевку в Донецкой области.

Как он отметил, если украинские бойцы оставят Авдеевку, это не принесет россиянам ничего, кроме "политического эффекта".

"Им надо какой-то положительный эффект, чтобы стартануть в информационном потоке, начать предвыборную кампанию… С военной точки зрения никакой стратегической задачи там нет, стратегического успеха не принесет… Максимум, что это может принести - отодвинет линию фронта от Донецка на 5-10 километров в зависимости от того, куда они планируют продвинуться", - сказал Свитан.

При этом эксперт очертил важность обороны Авдеевки:

"Понимая политический эффект, который Путин пытается для себя получить, понимая отличное положение наших оборонительных рубежей в районе Авдеевки, и понимая то, что Авдеевка может быть плацдармом для освобождения Донецка, Ясиноватой и Макеевки, мы ее оставлять не планируем. Принято решение укреплять".

Бои за Авдеевку - актуальное

Как ранее сообщалось, российские оккупационные войска стянули в Авдеевку огромные ресурсы, в том числе и редкое для них вооружение - системы залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч".

И уже было зафиксировано первое использование российскими войсками элементов, которые входят в кассетные снаряды этих систем.

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