Он объяснил мотивацию Москвы.

Россия концентрирует большое количество людей и техники возле Авдеевки, однако военной целесообразности в этом шаге нет.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире информационного телемарафона. По его словам, ситуация вокруг города очень сложная, оккупанты пытаются сконцентрировать возле Авдеевки подразделения, имеющие отношение к нескольким общевойсковым армиям.

Обозреватель отмечает, что российские силы перетягивают из Луганской области."Кроме тех средств, которые они используют для постоянного обстрела Авдеевки, они еще и концентрируют гипертрофированно максимальное количество человеческого ресурса", - добавил он.

Коваленко говорит, что такие действия были бы целесообразными, если бы Авдеевка сейчас была серьезной угрозой для Донецка. "Авдеевка - это достаточно эффективный трамплин для освобождения Донецка. Но дело заключается в том, что в ближайшее время речи об операции по освобождению Донецка не может идти", - сказал эксперт.

Он считает, что российские операции являются следствием политического решения, частью пропагандистского шага, чтобы показать, что оккупанты способны идти в наступление.

Ситуация вокруг Авдеевки: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупационные войска пытаются окружить Авдеевку, активно применяя авиацию. Украинские силы держат оборону и наносят им значительные потери.

На днях появились сопутствующие снимки, на которых зафиксировано, что войска Российской Федерации несут серьезные потери на этом направлении.

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