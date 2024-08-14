Наши войска поразили российский командный пункт в Теткино.

Через неделю после вторжения в Курскую область российские военно-воздушные силы перенаправили большую часть своей огневой мощи на этот участок фронта и начали ежедневно сбрасывать 50 планирующих бомб на Сумскую область.

Однако, как пишет Forbes, ВСУ также имеют авиацию и уже во вторник появились первые видео, как наши военные сбрасывают американские бомбы JDAM по целям в Курске.

В частности, наши войска поразили российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта. Примечательно, что рейд, очевидно, совершил устаревший Су-27, а не один из недавно поставленных Украине F-16.

Видео дня

Хотя F-16 совместимы с JDAM, есть доказательства того, что украинские военно-воздушные силы для начала планируют развернуть шустрые истребители для патрулирования противовоздушной обороны, а не для более рискованных наземных атак.

"Риск для авиации в районе Курского выступа является значительным. Украинские военные развернули то, что один российский блогер охарактеризовал как "значительное количество" батарей противовоздушной обороны, а также средств радиоэлектронных помех, которые могут блокировать радиосигналы, а в некоторых случаях даже сбрасывать бомбы со спутниковым наведением", - пишет издание.

Как отмечается, благодаря БПЛА Украина сбила даже несколько российских вертолетов, тогда как артиллерия противника повредила один украинский ЗРК "Бук". Россияне также стянули в Курск значительное количество ПВО. Поэтому самолеты обеих сторон стараются летать как можно ниже, чтобы избежать радаров.

Хотя обе стороны развернули военные самолеты над пограничной зоной, вероятно, россияне развертывают больше военных самолетов. Есть доказательства их бомбардировок, нацеленных как на украинские войска в Курске, так и на их базы в Сумах. В то же время единственная подтвержденная цель украинской бомбы - командный пункт в Тетькино. Таким образом пока непонятно, распространили ли украинцы свою воздушные силы непосредственно над линией фронта.

"Это имело бы смысл. Несмотря на эскалацию украинских беспилотников и ракетных налетов на российские авиабазы в Курске и вокруг него, россияне все еще имеют больше реактивных самолетов и бомб. Те 85 F-16, о которых пообещали европейские союзники Украины, поступают медленно и в небольшом количестве. Вполне возможно, что украинские военно-воздушные силы имеют только 100 боевых самолетов после того, как потеряли несколько во время российских атак на украинские аэродромы этим летом", - предполагают журналисты.

Сотрудник Центра оборонных стратегий Ханс Петтер Мидтун отмечает, что это вторжение бросает вызов и без того растянутым украинским вооруженным силам.

Для войны против Украины Россия развернула примерно 3000 самолетов, которые способны сбрасывать до 100 планирующих бомб в день. При этом меньшие ВВС ВСУ сокращают это количество.

В то же время, когда Су-27 бомбили российские позиции в Курске, другие украинские самолеты бомбили три контролируемых Россией города в Харьковской области примерно в 160 км к востоку от Курского выступа. Однако издание отмечает, что несмотря на все недостатки продвижение украинских сил не демонстрирует никаких признаков замедления.

"Мы идем в наступление", - сказал Мидтуну неназванный украинский чиновник, - "Цель - растянуть позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить собственную границу".

Бои в Курской области

На фоне украинской операции в Курской области РФ начала выводить подразделения из Украины. Кроме того, началась "демилитаризация" Калининграда, сообщил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

Как пишет "Суспільне", продвижение украинских войск на территории Курской области РФ осложнено сопротивлением в направлении областного центра. По словам источников среди военных, участвующих в Курской операции, на некоторых рубежах Силы обороны будут окапываться.

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