Общие потери среди личного состава российских войск за время полномасштабного вторжения значительно превысили 170 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 25 марта, ВСУ ликвидировали на украинской земле еще 660 российских оккупантов. Также было уничтожено почти полсотни единиц различной вражеской техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Таким образом, общие потери российских войск за время полномасштабного вторжения превысили очередную "психологическую отметку", достигнув ориентировочно 170550 голов.

Защитники Украины также уничтожили вчера 15 вражеских танков (3595 с начала вторжения); 15 боевых бронированных машин (6947 единиц в целом); 8 артиллерийских систем (2631 единица); 1 средство противовоздушной обороны россиян (всего - 277); а также 2 реактивных систем залпового огня (всего уничтожено 522 единицы).

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Также россияне за субботу недосчитались 3 единицы специальной техники (всего - 282) и 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего - 5486). Кроме того, 25 марта было "приземлено" 2 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (2216 с начала вторжения).

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла в Украине 305 самолетов; 291 вертолет; 18 кораблей и катеров; уничтожено 911 крылатых ракеты.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, украинские герои 25 марта отбили шквал российских атак: ВСУ удалось сдержать более 85 ударов врага на разных участках фронта. Всего враг нанес 34 авиационных и 4 ракетных удара по Украине.

В свою очередь, украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения сил и техники врага. ВСУ из артиллерии поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы оккупантов. Также украинским военным удалось ликвидировать два вражеских БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

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