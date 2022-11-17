Враг продолжает логистическое обеспечение подразделений на территории Херсонской области, выискивая безопасные пути поставки техники и вооружения.

На левом берегу Днепра оккупанты осуществляют перегруппировку для усиления своих группировок на других направлениях.

Об этом информирует оперативное командование "Юг" в Facebook. Отмечается, что продолжается отвод вражеского войска на глубину избежания огневого влияния Сил обороны.

"Противник осуществляет оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра, а также перегруппировку, в том числе для усиления группировок войск на других направлениях. Продолжает логистическое обеспечение подразделений на территории Херсонской области, выискивая безопасные пути поставки техники, вооружения и материальных средств", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в Каховском районе после эффективного огневого поражения Силами обороны позиций оккупантов усилены фильтрационные мероприятия в отношении местного населения. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи.

В течение ночи с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" враг обстреливал позиции ВСУ и прилегающие территориальные общины, освобожденные от оккупантов в Херсонском и Бериславском районах.

Ситуация на юге

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что украинские военнослужащие с 1 ноября освободили около 200 населенных пунктов на юге Украины.

Полковник запаса Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев считает, что контрнаступление украинских войск продолжится, однако где именно - станет неожиданностью для армии РФ.

По данным Генерального штаба, сейчас российские оккупанты минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи в Каховке. Кроме того, захватчики усилили фильтрационные мероприятия на левом берегу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские войска заминировали все важные объекты области перед отступлением.

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