На левом берегу Днепра оккупанты осуществляют перегруппировку для усиления своих группировок на других направлениях.
Об этом информирует оперативное командование "Юг" в Facebook. Отмечается, что продолжается отвод вражеского войска на глубину избежания огневого влияния Сил обороны.
"Противник осуществляет оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра, а также перегруппировку, в том числе для усиления группировок войск на других направлениях. Продолжает логистическое обеспечение подразделений на территории Херсонской области, выискивая безопасные пути поставки техники, вооружения и материальных средств", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Каховском районе после эффективного огневого поражения Силами обороны позиций оккупантов усилены фильтрационные мероприятия в отношении местного населения. В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи.
В течение ночи с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" враг обстреливал позиции ВСУ и прилегающие территориальные общины, освобожденные от оккупантов в Херсонском и Бериславском районах.
Ситуация на юге
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что украинские военнослужащие с 1 ноября освободили около 200 населенных пунктов на юге Украины.
Полковник запаса Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев считает, что контрнаступление украинских войск продолжится, однако где именно - станет неожиданностью для армии РФ.
По данным Генерального штаба, сейчас российские оккупанты минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи в Каховке. Кроме того, захватчики усилили фильтрационные мероприятия на левом берегу.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские войска заминировали все важные объекты области перед отступлением.