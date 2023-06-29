Россияне бездарно применяют имеющиеся средства, отметил обозреватель.

На днях в России представили дистанционно управляемый зенитный боевой модуль на базе БТР-82А, который лишь подтверждает факт глубочайшей деградации научно-технической мысли в России, что не может не радовать, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Очередная попытка россиян сделать нечто, что боролось бы с БПЛА... Интересно то, что данный БМ оснащен не только оптико-электронной системой и радиолокационной станцией для обнаружения малогабаритных целей БПЛА, но и, почему-то, 23-мм автоматическими пушками 2А7М, схожие, АЗП-23, в былые времена устанавливались на ЗСУ-23-4 "Шилка"", - отметил он.

По его словам, россияне бездарно применяют имеющиеся средства.

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"Возникают вопросы и к прицельному комплексу "Элинс", которые имеют возможность вести наблюдение и осуществлять целеуказание в лазерном, тепловизионном и телевизионном режимах, но который размещён максимально уязвимо. Дело в том, что Кулибины не только установили важный элемент данного аппарата для борьбы с БПЛА без намёка на защитные средства, с учётом его зоны размещения, но и при этом, обеспечили весьма объёмную "слепую зону" таким размещением. То есть, глаза не только не защищены, но и полуслепы", - добавил эксперт.

РФ снимает с хранения древнейшие танки и БТР - что сообщилось

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, в России из-за колоссальных потерь военной техники на поле боя в Украине снимают с хранения древнейшие танки и БТРы.

Известно, что в РФ уже вовсю расконсервируют для отправки на войну в Украину такую советскую технику, как БТР-70, танки Т-30 и ЗИЛ-131.