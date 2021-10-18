Боевики окружили отель, и запрещали работникам наблюдательной миссии выйти с его территории. Они действовали по схожему сценарию, как накануне в Донецке.

Боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили отель и запрещали им выйти. Боевики действовали по похожему сценарию, как в Донецке.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 октября.

Вечером 17 октября патруль зафиксировал, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) в Горловке закрыты с помощью цепи и навесного замка, а у ворот припаркована машина с голубой табличкой "ДНР", которая блокирует выезд. Возле машины стояли двое вооруженных боевиков, охранявших выезд.

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Владелец отеля, в котором расположена ППБ, сообщил сотрудникам миссии, что им не разрешат покидать помещение отеля, сославшись на "приказы" от "мера Горловки". Также он заявил, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники ОБСЕ увидели, что перед отелем установлены 3 палатки, вокруг которых собрались по крайней мере 4 человека.

По такому же сценарию работу наблюдателей ОБСЕ заблокировали ранее в Донецке.

Оккупанты требовали, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе нажала на украинскую власть, чтобы та отпустила задержанного на подконтрольной правительству Украины территории боевика-разведчика, который прикрывался форме СЦКК. А пока не отпустит – не будут даже участвовать в минском процессе. Это же озвучили двое неизвестных, которые в 17 часов зашли в гостиницу с наблюдателями ОБСЕ в Горловке. Мол, наблюдателей не выпустят, пока Украина не освободит Андрея Косяка, задержанного возле Золотого 13 октября.

"Данная ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода (и все еще продолжается). По наблюдениям СММ, обстановка была спокойной", - отметили в ОБСЕ.

ОБСЕ подчеркивает, что ППБ в Горловке является офисом СММ / ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии.

"Ограничение доступа в офис и с него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль", - говорится в сообщении.

Напомним, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за протестов оккупантов перед отелем, где проживают сотрудники ОБСЕ. Наблюдатели волнуются за свою безопасность.

Ситуация на Донбассе: что известно

Автор: Виктория Гордиенко